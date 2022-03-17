Чехія більше не може приймати біженців з України, - прем'єр Фіала

Приблизно 270 тис. біженців з України приїхали до Чехії, і у влади вже закінчуються ресурси, щоб без проблем прийняти всіх охочих залишитися в країні, заявив у четвер чеський прем'єр-міністр Петр Фіала.

"Нам доводиться визнати, що ми біля тієї самої межі, коли ми можемо прийняти (цих біженців. - ІФ) без проблем", - наводить слова прем'єра агентство Associated Press (AP), передає Цензор.НЕТ з посиланням на Інтерфакс-Україна.

За даними агентства, більшість українських біженців – жінки та діти.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Повернути РФ до дипломатії можна тільки збільшенням тиску: потрібно посилювати санкції та постачати озброєння Україні, - прем’єр Чехії Фіала

AP зазначає, що чеський уряд докладає зусиль для видачі біженцям дозволів на довгострокове перебування в країні, на забезпечення їхнього доступу до охорони здоров'я та освіти. Також у парламенті обговорюють план дозволити брати на роботу біженців і без документів, які дозволяють виконання робіт.