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Чехія більше не може приймати біженців з України, - прем'єр Фіала

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Чехія більше не може приймати біженців з України, - прем'єр Фіала
Приблизно 270 тис. біженців з України приїхали до Чехії, і у влади вже закінчуються ресурси, щоб без проблем прийняти всіх охочих залишитися в країні, заявив у четвер чеський прем'єр-міністр Петр Фіала.

"Нам доводиться визнати, що ми біля тієї самої межі, коли ми можемо прийняти (цих біженців. - ІФ) без проблем", - наводить слова прем'єра агентство Associated Press (AP), передає Цензор.НЕТ з посиланням на Інтерфакс-Україна.

За даними агентства, більшість українських біженців – жінки та діти.

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AP зазначає, що чеський уряд докладає зусиль для видачі біженцям дозволів на довгострокове перебування в країні, на забезпечення їхнього доступу до охорони здоров'я та освіти. Також у парламенті обговорюють план дозволити брати на роботу біженців і без документів, які дозволяють виконання робіт.

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Топ коментарі

  • Super Gut
    переправляйте біженців до рашитських шльондр: австрії, угорщини, німеччини, франції. хай ці говнокраїни утримують наших громадян.
  • Hanka Panyanka
    надо перенаправлять в Германию, немцы тоже должны почувствовать свою ответственность за происходящее, если вместо решительных действий бесконечно выражать озабоченность, в конце концов нужно будет задуматься , а как мы справимся с миллионами беженцев...
  • Тиамитоксам
    .......а вот бы небо над Украиной закрыли бы......проблем бы в разы было бы меньше.....не?
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