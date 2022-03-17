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Зустріч Зеленського і Путіна буде готуватись після закінчення роботи над фундаментом мирної угоди, – ОП

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Зустріч Зеленського і Путіна буде готуватись після закінчення роботи над фундаментом мирної угоди, – ОП
Зустріч Президента України Володимира Зеленського із главою РФ Володимиром Путіним може стати темою наступних тижнів, коли буде завершено роботу над фундаментом мирної угоди.

Про це заявив радник керівника Офісу Президента України Михайло Подоляк, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Щойно ми закінчимо роботу над угодою, приступимо до організації зустрічі. Це буде тема наступних тижнів", – сказав радник керівника ОП.

Подоляк зазначив, що локація зустрічі не має значення для української сторони. За його словами, можливі будь-які варіанти, окрім території РФ.

Він також додав, що після закінчення роботи над фундаментом мирної угоди між Україною та Росією напрацьовуватиметься модель поведінки під час зустрічі президентів.

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Водночас на запитання, чи зможе Зеленський потиснути Путіну руку, Подоляк сказав: "На цьому етапі ми не розглядаємо таких деталей… Потиск руки – це наша найменша проблема".

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Топ коментарі

  • Tio Ugx
    Не понял!!!!!????
    Кто разрешал,что то подписывать или договариваться!!
    С Военным Преступником!
    Ну ну...
  • Харьков Сумской
    Документ с рашкой - это бумажка, это фуфло.

    Уже были и Будапештский меморандум, и Большой договор о дружбе от 2003 года.

    Где это всё?

    Зачем ещё одна бумажка? Чтобы пуйло потом ею подтёрся?
  • Roman I 19915c5b
    Засмерділо Єрмаком, гівном та зрадою...
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