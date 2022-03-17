16 діб блокади. Ситуація у Маріуполі станом на 17 березня

Ситуація у Маріуполі критична. Місто в блокаді вже 16 діб, більше ніж 350 тисяч маріупольців продовжують ховатися у сховищах і підвалах від безперервного обстрілу з боку російських окупаційних військ.

Про ситуацію у східному форпості Украіни, Маріуполі, повідомляє Маріупольська міська рада, інформує Цензор.НЕТ.

У середньому на добу на місто скидається від 50 до 100 авіабомб. Руйнування колосальні, за попередньою оцінкою близько 80% житлового фонду міста зруйновано, з них майже 30% - не підлягає відновленню.

Також повідомляється, що ЗСУ продовжують героїчно тримати оборону Маріуполя і відбивати атаки ворога, що перевершує за чисельністю. Бої йдуть вже на околицях міста. Але українські захисники самовіддано борються за кожну вулицю.

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Про поточну ситуацію з евакуацією маріупольців повідомляється, що за останні дві доби маріупольці почали виїжджати на особистому транспорті з міста у бік Бердянська та потім на Запоріжжя. Загалом близько 6500 легкових машин вирвалися з облогового Маріуполя. Частина людей вже дісталася Запоріжжя, де вони отримали необхідну першу допомогу в центрах підтримки. Всього з Маріуполя виїхало на власному транспорті близько 30 тисяч людей.

Вчора внаслідок бомбардування знищено Драматичний театр та будівлю басейну "Нептун". У цих місцях, від постійних обстрілів, ховалися сотні людей, переважно жінки, діти та люди похилого віку. Вчора і сьогодні, незважаючи на безперервні обстріли, наскільки це можливо, триває розбір завалів та порятунок людей. Інформація щодо постраждалих ще уточнюється.