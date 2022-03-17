Від ворожого обстрілу в Києві загинула акторка Молодого театру Оксана Швець

Цієї ночі внаслідок ворожих бомбардувань у Дарницькому районі столиці загинула актриса Киівського Молодого театру Оксана Швець.

Про це повідомили колеги актриси, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Кажуть, син пані Оксани, Олександр, уцілів, але поранений...", - написав журналіст-кінокритик Олег Вергеліс.

Швець 10 лютого відзначала свій день народження, а вже через тиждень її не стало у власній оселі, яка піддалася ворожому бомбардуванню, додав він.

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"Оксана Швець у театрі працювала з перших років становлення Молодіжного (згодом Молодого) . Її перша вистава - - "З весною я до тебе повернусь" режисера Олександра Заболотного - - історично є і першою виставою Київського Молодіжного театру. .Оксана згодом грала у виставах "Дума про любов" режисера Олександра Заболотного, "Сірано де Бержерак""Слово о полку Ігоревім", "Репортаж","Маленька футбольна команда", "Марат-Сад"," За двома зайцями" режисера Віктора Шулакова, " Диктатура совісті" режисера Леся Танюка", - написав Вергеліс.

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