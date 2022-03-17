Рада Європи припиняє відносини з Білоруссю

Комітет міністрів Ради Європи ухвалив рішення про припинення будь-яких відносин з Білоруссю через її активну участь в агресії Російської Федерації проти України.

Як інформує Укрінформ, про це йдеться у пресрелізі Ради Європи, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, Комітет міністрів призупиняє право Білорусі брати участь у засіданнях і заходах РЄ.

Це стосується й участі Білорусі у часткових угодах Ради Європи, включно з Венеціанською комісією, але без шкоди для прав Білорусі як договірної сторони міжнародних конвенцій.

Комітет міністрів РЄ також вирішив призупинити будь-яке технічне співробітництво з Білоруссю.

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Водночас Комітет міністрів Ради Європи підтримуватиме та зміцнюватиме зв’язки з білоруським громадянським суспільством та опозицією в еміграції. Незабаром буде оприлюднено інші ініціативи в цьому напрямку, йдеться в повідомленні.