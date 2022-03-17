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Переговори йдуть важко, для нас принципові питання – недоторканні, - Подоляк

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Переговори йдуть важко, для нас принципові питання – недоторканні, - Подоляк
Радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк закликав не поширювати брехню про переговорний процес, зазначивши, що переговори між Україною та РФ йдуть важко, позиції сторін різні, для України принципові питання є недоторканними.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Михайло Подоляк у твіттері.

"Хочу м'яко порекомендувати активним коментаторам переговорного процесу, які не перебувають всередині. Не поширюйте свою брехню в країні, яка жорстко воює. Переговори йдуть важко. Позиції сторін різні. Для нас принципові питання – недоторканні", - написав Подоляк

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Топ коментарі

  • три - пятнадцать
    воно вже закриеться сьогодні?
  • Oleg Kikta
    Крим і Донбас - невід'ємна частина України! Якось так.
  • Мистер Икс 00711c20
    Надо ********* ещё тысяч двадцать кацапов и переговоры пойдут полегче ...оружие нам идёт ,сердца наши горят ..придёт время поговорим ...
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