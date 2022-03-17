Переговори йдуть важко, для нас принципові питання – недоторканні, - Подоляк

Радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк закликав не поширювати брехню про переговорний процес, зазначивши, що переговори між Україною та РФ йдуть важко, позиції сторін різні, для України принципові питання є недоторканними.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Михайло Подоляк у твіттері.

"Хочу м'яко порекомендувати активним коментаторам переговорного процесу, які не перебувають всередині. Не поширюйте свою брехню в країні, яка жорстко воює. Переговори йдуть важко. Позиції сторін різні. Для нас принципові питання – недоторканні", - написав Подоляк

Хочу м'яко порекомендувати активним коментаторам переговорного процесу, які не перебувають всередині. Не поширюйте свою брехню в країні, яка жорстко воює. Переговори йдуть важко. Позиції сторін різні. Для нас принципові питання – недоторканні. — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) March 17, 2022

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