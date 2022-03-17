Переговори йдуть важко, для нас принципові питання – недоторканні, - Подоляк
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Радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк закликав не поширювати брехню про переговорний процес, зазначивши, що переговори між Україною та РФ йдуть важко, позиції сторін різні, для України принципові питання є недоторканними.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Михайло Подоляк у твіттері.
"Хочу м'яко порекомендувати активним коментаторам переговорного процесу, які не перебувають всередині. Не поширюйте свою брехню в країні, яка жорстко воює. Переговори йдуть важко. Позиції сторін різні. Для нас принципові питання – недоторканні", - написав Подоляк
Хочу м'яко порекомендувати активним коментаторам переговорного процесу, які не перебувають всередині. Не поширюйте свою брехню в країні, яка жорстко воює. Переговори йдуть важко. Позиції сторін різні. Для нас принципові питання – недоторканні.— Михайло Подоляк (@Podolyak_M) March 17, 2022