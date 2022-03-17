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Росіяни захопили в полон голову Великобурлуцької громади Терещенка на Харківщині, - Синєгубов

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Росіяни захопили в полон голову Великобурлуцької громади Терещенка на Харківщині, - Синєгубов
Голову Великобурлуцької громади Харківської області Віктора Терещенка викрали росіяни, повідомив голова ОВА Олег Синєгубов.

"Росіяни програють війну. Від свого безсилля чинять злочини проти мирного населення. Сьогодні вони продовжили свій терор проти цивільних українців і взяли в полон мера Великобурлуцької громади Віктора Терещенка. Віктора Миколайовича викрали просто з робочого місця. Це ганебний злочин!", - написав Синєгубов у своєму телеграм-каналі, передає Цензор.НЕТ.

"Будемо робити все, щоб захистити мирне населення громад Харківщини, в тому числі і Великобурлуцької", - наголосив він.

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Топ коментарі

  • Харьков Сумской
    Росіяни все вірно зрозуміли, як треба все робити.
  • Tommy Lee
    Готуйте, блаЗЄнські, нових полонених на обмін. Кацапи зрозуміли. що за тиждень можна звільнити всіх своїх полонених на заручників.
  • Віктор Степаненко
    То віддайте за нього всіх полонених .
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