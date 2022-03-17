Новини

Російські хакери намагались поширити символіку воєнних злочинців на сайтах українських ЗМІ (оновлено)

28 44442
Російські хакери намагались поширити символіку воєнних злочинців на сайтах українських ЗМІ (оновлено)
Шановні друзі, чергова хакерська атака на Цензор.НЕТ та інші українські ЗМІ. На цей раз російська агентура "взламала" тізерну мережу RedTram і замість їх реклами на Цензор.НЕТ тимчасово відкривався російський триколор із "колорадською стрічкою".

Але ніякої шкоди ні обладнанню, ні базі даних не заподіяно, атака мала виключно візуальний характер.

Джерело виникнення проблеми було швидко локалізовано, зараз ми відключили більшість рекламних мереж, щоб уникнути майбутніх ризиків.

Наразі Цензор.НЕТ працює майже без реклами, тому просимо всіх небайдужих читачів підтримати нас донатами, це можна зробити через сторінку з нашими реквізитами.

Читайте Цензор.НЕТ у Telegram 

Топ коментарі

  • Ki.m.
    Підари кацапські,ніхіра у вас не вийде! Подохніть,путінські барани.
  • Sophia-Maria Duglass
    Андрій Смолій

    ‼️‼️‼️Це вже дно чи ще ні?

    Антон Гєращєнко (радник міністра МВС) вимагає від Державної міграційної служби надати 300 громадянам московії громадянство України. Бо бачте вони хочуть. Типу «лібєральні московити».

    У нас війна, повномастабна, а який «радник», який із задоволенням коментує Латініну, вимагає надання громадянств для орків.

    Це просто ЛЮТИЙ ТРЕШ!

    Я ПРОТИ! І думаю ви також проти.
    Якого дива ми маємо сюди перти московитів?

    Вивчіть МОВУ, ІСТОРІЮ, складість всі іспити та процедури і тоді МОЖЛИВО колись і претендуйте.
    Але ні, вони знов будуть будувати тут «русскій мір».

    Мерзенно
  • Garry Grant
    Отож і бачу. Підгорають скрєпні пукани від Цензора))
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини