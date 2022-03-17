Російські хакери намагались поширити символіку воєнних злочинців на сайтах українських ЗМІ (оновлено)

Шановні друзі, чергова хакерська атака на Цензор.НЕТ та інші українські ЗМІ. На цей раз російська агентура "взламала" тізерну мережу RedTram і замість їх реклами на Цензор.НЕТ тимчасово відкривався російський триколор із "колорадською стрічкою".