Авіація РФ розкидала над Сумами "небезпечні пелюстки"
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Під час нічних нальотів на Суми російська авіація розкидала "небезпечні пелюстки" – Протипіхотні міни ПФМ-1 (ПФМ-1С).
Про це повідомили у Фейсбуці Сумської міськради, передає Цензор.НЕТ.
Жителів міста просять бути уважними та обережними, в жодному разі не піднімати знахідки та не намагатися їх знешкодити. У разі, якщо побачать щось схоже, телефонувати на 102.
Протипіхотна міна є дуже небезпечною, адже її можна не помітити чи не розпізнати й наступити.
За несвоєчасної медичної допомоги при пораненні ніг, людина може померти від великої втрати крові.