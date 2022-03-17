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"Азов" за добу підбив 7 одиниць ворожої техніки та ліквідував роту росіян

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"Азов" за добу підбив 7 одиниць ворожої техніки та ліквідував роту росіян
Вже 16 діб Маріуполь у блокаді, бої за українське місто тривають у тому числі на вулицях міста.

Про це інформує Цензор.НЕТ з посиланням на телеграм-канал полку.

За останню добу бійці "Азову"  знищили 4 танки та 2 БТРи, ще 1 БТР росіян підбито. Знищено близько роти ворожої піхоти.

" Захисники Маріуполя стійко і самовіддано б'ються з окупантами, що продовжують атакувати місто авіацією та артилерією, даючи гідну відсіч", - доповідають бійці.

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Топ коментарі

  • Claudia Smith
    Так їх! Бийте їх, виродків проклятих!
  • Volodymyr Volodymyr 47e311b5
    Дмитро Корчинський

    23 хв ·



    Захисники Рубіжного розповідають, що московити застосовують проти них традиційну московицьку тактику - завалюють мʼясом.

    Проти українських позицій кидають натовпи погано організованих й погано екіпірованих орків. Більшість без бронежилетів, аптечок та інших зайвостей. Трупи навіть не намагаються виносити з поля бою.

    Припускають, що здебільшого це мобілізовані сєпари. Останні роки путін роздавав їм свої паспорти і відгодовував їх своєю пропагандою.

    Тепер паспорт у них замість бронежилета, пропаганда, замість військового вишколу, й у кожного дві причини смерті - українська куля і тупість московицького генерала.




  • Олександр Дніпро
    Дід відправляючи онука на війну, каже:

    - Я тобі за кожного 200 буду по 100 доларів платити.

    Так і домовилися.

    Приходить тиждень, дід телефонує до онука і запитує:

    - Як справи, як з 200-ми, чого мовчиш?

    - Діду, так тільки 185 москалів, буде 200 - я подзвоню!
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