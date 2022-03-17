Відмовляючись виконувати рішення міжнародного суду ООН Росія намагається всидіти на двох стільцях одночасно, - МЗС

Росії не вдасться уникнути відповідальності за її злочини проти українського народу.

Про це у Facebook повідомив речник МЗС Олег Ніколенко, інформує Цензор.НЕТ.

"ЗМІ: "Речник президента РФ Дмітрій Пєсков заявив, що Росія не збирається виконувати перше рішення Міжнародного суду ООН щодо війни в Україні"

Росія хоче всидіти на двох стільцях одночасно. З одного боку, не виконувати обов‘язковий наказ Міжнародного суду ООН, а з іншого - продовжувати користуватися привілеями міжнародного права. Але міжнародним правом не можна махати як собака хвостом", - йдеться в повідомленні.

За словами Ніколенка, відмовляючись виконувати рішення Міжнародного суду, Росія має тоді відмовитися від усіх прав за Статутом ООН, насамперед права вето в Радбезі, а також імунітетів.

"Міжнародний суд ООН наказав Росії негайно припинити всі військові операції, які вона розпочала на території України 24 лютого. Наказ суду має зобов’язуючий характер і, відповідно до норм міжнародного права, створює юридичні зобов’язання для Російської Федерації.

Твердження російської сторони про відсутність у суду юрисдикції розглядати позов України, а відповідно і його виконувати, є нікчемними. Під час слухань суд відкинув заперечення Росії і підтвердив повноваження винести свій наказ.

Незважаючи на намагання вільно інтерпретувати рішення Міжнародного суду ООН, Росії не вдасться уникнути відповідальності за її злочини проти українського народу", - підсумував він.

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