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Словаччина готова передати Україні систему протиповітряної оборони С-300, - міністр оборони Надь

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Словаччина готова передати Україні систему протиповітряної оборони С-300, - міністр оборони Надь
Міністр оборони Словаччини Ярослав Надь на пресконференції з міністром оборони США заявив, що його країна готова передати Україні систему протиповітряної оборони С-300

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Aktuality.

Але Надь зазначив, що Словаччина передасть Україні цю систему лише у випадку, якщо отримає заміну.

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Топ коментарі

  • rom tr
    наша пісня гарна нова ..починаєм її знову ((
  • Small Jerboa
    Хочуть на халяву та під благовірним приводом обновити своє ППО.
  • Юрій Вовчанський 21ebdf92
    Польський варіант: ми готові скільки завгодно розмовляти про передачу систем С300
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