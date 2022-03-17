Словаччина готова передати Україні систему протиповітряної оборони С-300, - міністр оборони Надь
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Міністр оборони Словаччини Ярослав Надь на пресконференції з міністром оборони США заявив, що його країна готова передати Україні систему протиповітряної оборони С-300
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Aktuality.
Але Надь зазначив, що Словаччина передасть Україні цю систему лише у випадку, якщо отримає заміну.
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