Словаччина готова передати Україні систему протиповітряної оборони С-300, - міністр оборони Надь

Міністр оборони Словаччини Ярослав Надь на пресконференції з міністром оборони США заявив, що його країна готова передати Україні систему протиповітряної оборони С-300

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Aktuality.

Але Надь зазначив, що Словаччина передасть Україні цю систему лише у випадку, якщо отримає заміну.

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