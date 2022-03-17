Новини • Війна

Резніков звернувся до іноземних партнерів та постачальників озброєння: Перевіряйте "уповноважених", які звертаються по зброю для України

7 0353
Резніков звернувся до іноземних партнерів та постачальників озброєння: Перевіряйте "уповноважених", які звертаються по зброю для України
Міністр оборони України Олексій Резніков звернувся до іноземних партнерів та постачальників озброєння, амуніції та іншої продукції, необхідної Збройним Силам України. Очільник Міноборони закликав бути пильними і уточнювати повноваження "уповноважених осіб" в посольствах та апаратах військових аташе України, аби це не потрапило до зрадників, шахраїв.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міноборони.

"На жаль, як і в будь-якій війні, є й ті, хто прагне заробити на горі. Ці люди можуть представлятися "радниками", "помічниками", "начальниками департаментів" і навіть демонструвати "документи"-підробки. Як міністр, відповідально заявляю: всі вони - покидьки, мародери і зрадники, які не мають жодного стосунку до оборони України, а працюють на власну кишеню та/або ворога. Враховуючи це, я закликаю світову спільноту до пильності і прошу уточнювати повноваження "уповноважених осіб" в посольствах та апаратах військових аташе України, а всіх цих "баронів-зброярів" з липовими документами передавати правоохоронним органам", - зазначив Резніков.

Він заявив, що вся військова допомога, до останнього патрона і цента, іде і буде йти за призначенням - на оборону і захист від російських окупантів, а мародерам - місце за ґратами.

Також читайте: Резніков виступив на засіданні Північноатлантичної Ради НАТО: Кремль зазнає невдачі. Питання лише в ціні, яку заплатить Україна

Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews 

ТОП-новини

всі новини