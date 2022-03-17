Шойгу наказав виключити Зеленського з "культурного порядку денного" в РФ, - росЗМІ

Глава Міноборони РФ Сергій Шойгу надіслав листа міністру культури РФ Ользі Любомовій з проханням виключити президента України Володимира Зеленського "з культурного порядку денного" Росії.

Про це йдеться в листі Шойгу, фотографію якого виданню "Медиазона" надало джерело, близьке до Мінкульту РФ, передає Цензор.НЕТ.

"Популяризація зазначених осіб у поточних умовах не сприяє виконанню рішень, ухвалених керівництвом країни та Міноборони", - написав Шойгу.

Окрім Зеленського Шойгу попросив прибрати з "культурного порядку денного" РФ продюсера Олександра Роднянського, який виступає проти вторгнення РФ в Україну.

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