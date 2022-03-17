За добу на Луганщині внаслідок обстрілів 4 загиблих та 10 поранених - усі в Рубіжному, по області пошкоджено 40 будинків, - Гайдай

За останні 24 години на Луганщині внаслідок обстрілів 4 загиблих та 10 поранених – усі в Рубіжному, по області пошкоджено 40 будинків.

Як передає Цензор.НЕТ, про це у Телеграмі повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

"Унаслідок потужних обстрілів російською армією Сєверодонецька, Рубіжного та Попасної за останні 24 години пошкоджено понад 46 об’єктів. Із них 12 багатоквартирних та 28 приватних житлових будинків, господарчі споруди, об’єкти інфраструктури. Під час обстрілів загинуло чотири людини, постраждало десять. Усі в Рубіжному. Рятувальників залучено для гасіння 16 пожеж, що виникли внаслідок відкриття вогню окупаційними військами рф. Крім того, сьогодні пожежними розібрані завали, підвезено 32 тонни води на потреби цивільного населення, розвезено більше 11 тонн гуманітарної допомоги у сховища тощо", - розповів він.

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