Новини • Війна

Україна перемагає РФ у інформаційній війні, - Washington Post

12 62529
Україна перемагає РФ у інформаційній війні, - Washington Post
Україна перемагає Російську Федерацію в інформаційній війні.

Про це пише The Washington Post, інформує Цензор.НЕТ.

Звертаючись до Конгресу США Володимир Зеленський показав наслідки війни в Україні. Відеоролик з кадрами братських могил та пораненими дітьми справив враження на американських законодавців та допоміг Україні заручитися підтримкою Конгресу.

Автор книги "Нові правила війни" та старший науковий співробітник Атлантичної ради Шон Макфейт зазначив, що Україна виграє в інорфмаційній війні.

"Можливо, Росія перемагає у перестрілці, але Україна перемагає в інформаційній війні. Це ключ до отримання підтримки та співчуття від союзників", - сказав він.

Читайте: Шойгу наказав виключити Зеленського з "культурного порядку денного" в РФ, - росЗМІ

Топ коментарі

  • Мистер Икс 00711c20
    УКРАИНА ПРОСТО ПОБЕЖДАЕТ ,ПО ВСЕМ ФРОНТАМ !!!
  • Rostyslav Komarnytsky
    Нууу. Напевне мался на увазі, щ кацапія більше стріляє. Але війну виграють не ті, що стріляють більше, а ті, що роблять це влучніше. Ну і слід зауважити, що пан американець все ще знаходиться у ментально у полоні "другої" армії світу.
  • Roman Rjevskiy
    «Вчера Росстат опубликовал последние данные: все растёт очень быстро. Цены просто пошли в разнос. Подорожало всё: и телевизоры, и смартфоны, и легковые иномарки, и подгузники», , заявил председатель Союза потребителей РФ Пётр Шелищ. При этом он предложил выдавать малообеспеченным гражданам деньги, а ещё лучше - продовольственные талоны (карточки).
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини