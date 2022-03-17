Парламент Латвії закликав закрити небо над Україною, - Стефанчук
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Парламент Латвійської Республіки увійшов до трійки перших, хто прийняв рішення із закликом про закриття неба над Україною.
Про це у Facebook повідомив спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук, інформує Цензор.НЕТ.
"Цією заявою парламентарії Латвії висловлюють свою підтримку Україні, її Захисникам і Народу України у боротьбі проти росії.
Як безмежне небо, така ж моя і безмежна вдячність Голові Латвійського Сейму Інарі Мурніеце та усім депутатам.
Нехай такою ж безмежною буде рішучість парламентів інших країн. Закрийте небо над Україною!" - йдеться в повідомленні.