Парламент Латвії закликав закрити небо над Україною, - Стефанчук

Парламент Латвійської Республіки увійшов до трійки перших, хто прийняв рішення із закликом про закриття неба над Україною.

Про це у Facebook повідомив спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук, інформує Цензор.НЕТ.

"Цією заявою парламентарії Латвії висловлюють свою підтримку Україні, її Захисникам і Народу України у боротьбі проти росії.

Як безмежне небо, така ж моя і безмежна вдячність Голові Латвійського Сейму Інарі Мурніеце та усім депутатам.

Нехай такою ж безмежною буде рішучість парламентів інших країн. Закрийте небо над Україною!" - йдеться в повідомленні.

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