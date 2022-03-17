У Сєверодонецьку російські загарбники обстріляли притулок для матерів із дітьми, - ОВА

У Сєверодонецьку на Луганщині російські загарбники обстріляли притулок для матерів із дітьми.

Як передає Цензор.НЕТ, про це у Фейсбуці повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

"Російські звірі знову напали на дітей. У Сєверодонецьку окупанти обстріляли притулок для матерів із дітьми. Мешканці та працівники закладу в безпеці. В цьому закладі від ворожих обстрілів переховувалися безліч мам з малюками, але росія наздогнала їх і там", - написав очільник області.

Він додав, що безпечних місць на Луганщині більше немає.

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