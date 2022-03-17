Новини • Війна

Зеленський нагородив звільненого з російського полону мера Мелітополя Федорова орденом "За мужність" ІІІ ступеня

6 75966
Зеленський нагородив звільненого з російського полону мера Мелітополя Федорова орденом "За мужність" ІІІ ступеня
Президент України Володимир Зеленський нагородив орденом "За мужність" ІІІ ступеня міського голову Мелітополя Івана Федорова, який був захоплений у полон, але відмовився співпрацювати з окупантами.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента.

Напередодні мера звільнили в результаті спецоперації.

"З поверненням! Україна своїх у біді не полишає", – сказав Глава держави, вручаючи нагороду Івану Федорову.

Президент побажав меру швидкого відновлення та повернення до роботи. Зеленський висловив переконання, що окупація Мелітополя тимчасова і невдовзі над містом знову замайорить прапор України.

Міський голова подякував президенту та наголосив на готовності до виконання завдань задля повернення українського Мелітополя та наближення перемоги України.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Бутусов про обмін мера Мелітополя: Рятувати треба всіх захоплених, а не окремих осіб

Топ коментарі

  • Amber
    Наші хлопці сидять в полоні на Донбасі і на московіі вже роками , а президент нагородив мера Мелітополя , місто , до речі, знаходиться під окупантами ,отож хочеться знати за що ? 😡
  • Rostyslav Komarnytsky
    Зєлєнскій хоче мати свого/свою Савченко. Цікаво, чи кожен військовий і тероборонівець, які реально захищають країну на передових позиціях отримають орден?
  • Svit Lana 4dde5756
    Почався пiар
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини