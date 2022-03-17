Зеленський нагородив звільненого з російського полону мера Мелітополя Федорова орденом "За мужність" ІІІ ступеня
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Президент України Володимир Зеленський нагородив орденом "За мужність" ІІІ ступеня міського голову Мелітополя Івана Федорова, який був захоплений у полон, але відмовився співпрацювати з окупантами.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента.
Напередодні мера звільнили в результаті спецоперації.
"З поверненням! Україна своїх у біді не полишає", – сказав Глава держави, вручаючи нагороду Івану Федорову.
Президент побажав меру швидкого відновлення та повернення до роботи. Зеленський висловив переконання, що окупація Мелітополя тимчасова і невдовзі над містом знову замайорить прапор України.
Міський голова подякував президенту та наголосив на готовності до виконання завдань задля повернення українського Мелітополя та наближення перемоги України.