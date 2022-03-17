Новини • Агресія Росії проти України, Війна

Країни G7 закликають терміново надати гумдопомогу Україні

2 9176
Країни G7 закликають терміново надати гумдопомогу Україні
Країни G7 вважають за необхідне нарощувати гуманітарне сприяння Україні та нагадують, що від продовольчих поставок із цієї країни залежить ціла низка держав.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це йдеться у заяві групи за підсумками переговорів глав МЗС G7.

У документі наголошується, що "гуманітарні зусилля важливі і вкрай необхідні для України", а ситуація навколо цієї країни "має масовані наслідки для продовольчої безпеки та цін у багатьох країнах, які залежать від постачання українського сільськогосподарського сектору".

Міністри також підтвердили важливість збільшення міжнародної допомоги країнам, які межують з Україною та які стикаються з "безпрецедентним" потоком біженців з України. У зв'язку з цим, міністри особливо згадали Молдову, яка приймає найбільше біженців при розрахунку на душу місцевого населення. Країни G7 також домовилися обговорювати питання сприяння Молдові у рамках Світового банку та Міжнародного валютного фонду.

Міністри також вітали рішення Міжнародного суду ООН про необхідність для Росії зупинити вторгнення в Україну та закликали Москву діяти відповідно до забезпечувальних заходів, які необхідно вжити у цьому випадку.

Також читайте: Глави МЗС країн G7 проведуть онлайн-зустріч щодо ситуації в Україні

Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews 

ТОП-новини

всі новини