Китай поступово дистанціюється від російської економіки, - CNN

Китай тихо дистанціюється від російської економіки, яка постраждала від санкцій.

Про це пише видання CNN, інформує Цензор.НЕТ.

"Тепер, коли економіка Росії зазнала санкцій з усього світу, з’являється все більше доказів того, що готовність і здатність Китаю допомогти своєму північному сусіду можуть бути обмежені. Пекін відмовився засудити напад Росії на Україну, але хоче уникнути впливу санкцій, які він неодноразово засуджував як неефективний спосіб вирішення кризи", - зазначає видання.

Хоча Китай є торговим партнером Росії № 1, Пекін має інші пріоритети. Торгівля між двома країнами становила лише 2% загального обсягу торгівлі Китаю. Згідно зі статистикою китайської митниці за минулий рік, у Європейського Союзу та Сполучених Штатів значно більші частки.

Протягом останніх кількох тижнів, щоб дистанціюватися від ізольованої російської економіки Пекін ухвалив низку рішень.

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З початку війни в Україні російський рубль вже втратив більше 20% своєї вартості як до долара, так і до євро. Дозволяючи російській валюті впасти по відношенню до юаня, Пекін не робить Москві жодних послуг та не рятує рубль.

Також Пекін відмовляє у конвертуванні резервів. РФ має 90 мільярдів доларів у юанях, але Китай не дозволив конвертувати ці гроші в долари або євро.

Водночас Китай відмовився відправляти запчастини для літаків в Росію після скасування поставок з Європи та США.

Також Пекін заморозив інвестиції в інфраструктуру.

"Світовий банк зупинив усі свої програми в Росії та Білорусі після вторгнення в Україну.... Більш несподіваним, мабуть, є рішення Азіатського банку інфраструктурних інвестицій у Пекіні зробити те ж саме", - додало видання.

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