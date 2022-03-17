В Україні вже загинули 8-9 російських генералів, - Арестович
Про це в інтерв'ю УНІАН заявив радник глави ОП Олексій Арестович, інформує Цензор.НЕТ.
"Я знав, що ми змінимо прийоми й способи дій Збройних сил України на більш болючі для противника. Вони є більш ризикованими для наших, але після обстрілу пологового будинку ми пішли на цей ризик. Наприклад, для того, щоб нищити командний склад і пункт управління ворога.
Наразі, навіть за офіційними російськими даними, вбито чотири російських генерали. Надалі, я думаю, що вони просто не будуть більше публікувати таку інформацію, хіба що в регіональній пресі. А насправді, за нашими даними, українськими військами вже вбито 8-9 російських генералів. Така собі відповідь: "Це вам за пологовий, рєбята", - зазначив він.
Водночас Арестович заявив, що ЗСУ і надалі братимуть в полон тих російських окупантів, які добровільно здаються.