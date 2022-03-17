Нова команда Червоного Хреста приїде до Маріуполя, щойно з'явиться можливість безпечного доступу до міста, - Маурер

Нова команда співробітників Міжнародного Комітету Червоного Хреста (МКЧХ) приїде до Маріуполя, щойно з'явиться можливість безпечного доступу до міста, повідомив президент міжнародної гуманітарної організації Петер Маурер.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це розповів Маурер в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна" та телеканалу "Україна 24".

"Наша команда виїхала разом із тисячами інших жителів з Маріуполя, оскільки наші співробітники не могли пересуватися та працювати в тих конкретних умовах (блокада та обстріли – ІФ). Але ми підготували гуманітарну допомогу та нову команду, яка, щойно буде можливість безпечного доступу до міста, приїде та займе місце співробітників, які покинули місто", - заявив він.

Відповідаючи на запитання, чи мають працівники гуманітарної місії доступ до українських міст і пунктів, які зараз перейшли під тимчасовий контроль російської армії, він повідомив, що в умовах воєнних дій у МКЧХ досі не було можливості розширити свою діяльність, проте "згодом в організації хотіли б бути присутніми на всіх територіях України, під чиїм би контролем вони не були".

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Маурер також уточнив, що через нестабільну ситуацію в країні жодні нові офіси та представництва МКЧХ наразі не відкриваються.

"Ми направляємо наших людей туди, де є така можливість. Наприклад, Одеса. Вони живуть у готелі. Адаптуємося до розвитку ситуації. Наразі співробітники Червоного Хреста присутні у Києві, Вінниці, Одесі, Сєверодонецьку, Полтаві, Дніпрі та Кам'янці-Подільському. Також частина представників, як і протягом останніх 8 років, перебувають у Донецьку та Луганську з метою забезпечення гуманітарних потреб місцевого населення", - сказав він.

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