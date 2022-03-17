Нова команда Червоного Хреста приїде до Маріуполя, щойно з'явиться можливість безпечного доступу до міста, - Маурер
Як інформує Цензор.НЕТ, про це розповів Маурер в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна" та телеканалу "Україна 24".
"Наша команда виїхала разом із тисячами інших жителів з Маріуполя, оскільки наші співробітники не могли пересуватися та працювати в тих конкретних умовах (блокада та обстріли – ІФ). Але ми підготували гуманітарну допомогу та нову команду, яка, щойно буде можливість безпечного доступу до міста, приїде та займе місце співробітників, які покинули місто", - заявив він.
Відповідаючи на запитання, чи мають працівники гуманітарної місії доступ до українських міст і пунктів, які зараз перейшли під тимчасовий контроль російської армії, він повідомив, що в умовах воєнних дій у МКЧХ досі не було можливості розширити свою діяльність, проте "згодом в організації хотіли б бути присутніми на всіх територіях України, під чиїм би контролем вони не були".
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Маурер також уточнив, що через нестабільну ситуацію в країні жодні нові офіси та представництва МКЧХ наразі не відкриваються.
"Ми направляємо наших людей туди, де є така можливість. Наприклад, Одеса. Вони живуть у готелі. Адаптуємося до розвитку ситуації. Наразі співробітники Червоного Хреста присутні у Києві, Вінниці, Одесі, Сєверодонецьку, Полтаві, Дніпрі та Кам'янці-Подільському. Також частина представників, як і протягом останніх 8 років, перебувають у Донецьку та Луганську з метою забезпечення гуманітарних потреб місцевого населення", - сказав він.