Неможливо підібрати слова, щоб описати російське зло в Маріуполі. - посол США в ОБСЄ Карпентер

Неможливо підібрати слова, щоб описувати ті жорсткість та зло, які російські війська здійснюють в українському Маріуполі.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це заявив постійний представник США при ОБСЄ Майкл Карпентер під час засідання Постійної ради ОБСЄ у четвер у Відні.

"Зйомки з повітря, які розбивають серце, демонструють повне руйнування основної цивільної інфраструктури Маріуполя, включаючи житлові будинки, супермаркети, лікарні та муніципальні будівлі. А буквально вчора ми бачили жахливе бомбардування Маріупольського театру, де сховалися сотні людей, у тому числі й діти. І будівля була чітко позначена як така, де знаходяться діти, але росія все одно її розбомбила. Неможливо підібрати слова, щоб описати ці жорстокість та зло", - заявив він.

Американський посол вказав на те, що у взятому в облогу росіянами Маріуполі загинуло близько 2,5 тис. мирних жителів, ще 350 тисяч залишаються в пастці без електрики, води та тепла.

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Карпентер також нагадав, що раніше лавров публічно нахабно підтвердив, що росія цілеспрямовано розбомбила пологовий будинок та дитячу клініку у Маріуполі, оскільки там, за його словами, переховувалися "націоналісти". На цьому тлі він розповів про жахливу історію вагітної жінки з Маріуполя, фотографія якої у пораненому стані облетіла світові ЗМІ і яка згодом померла разом з ненародженою дитиною. Американський посол вказав на те, що російські дипломати поширювали цинічну дезінформацію про те, що ця поранена жінка нібито була просто "акторкою", яку "загримували" під жертву.

"Яка огидна ганьба. Намагатися виправдовувати бомбардування дитячого та пологового будинків. Яке нице приниження. Але не треба себе обманювати, ніякий цинізм не зможе відбілити кров, яка заплямовує совість представників росії в цій Раді і скрізь в інших місцях", - заявив очільник американської місії в ОБСЄ.

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