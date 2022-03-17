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Байден назвав Путіна "справжнім головорізом" та "диктатором-вбивцею"

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Байден назвав Путіна "справжнім головорізом" та "диктатором-вбивцею"
Президент США Джо Байден назвав главу Кремля Володимира Путіна "справжнім головорізом" та "вбивчим диктатором", який веде аморальну війну проти України.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на НВ, про це він сказав під час виступу на заході до Дня святого Патрика в четвер, 17 березня, пише CNN.

"Путін платить велику ціну за свою агресію", - заявив Байден.

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За його словами, Ірландія "посилилася" перед обличчям російської агресії проти України, а відносини між Вашингтоном та Дубліном стають усе більш інтенсивними та сприяють співпраці більше, ніж будь-коли раніше, враховуючи нейтралітет Ірландії.

Байден заявив, що, підтримуючи санкції проти Росії, Підтримуючи санкції проти Росії країна також "платить велику ціну".

"Усі кажуть про те, як Німеччина активізувалася та змінила свою точку зору, щоб більше рухатися вперед. І Ірландія також. Нейтральна країна, Ірландія активізувалася, і вони несуть удари за те, що роблять", — сказав американський президент.

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Топ коментарі

  • Гыг с Вами
    вот как раз высказывание байдена и направлено на то,что бы дискредитировать того,кто собрался с ****** договариваться
  • Александр d30dc4a6
    И с этим головорезом, терористом, международным преступником о чем-то хочет договариваться и подписывать наш президент? Тогда вопрос, а наш ли он президент после этого?
  • Светлана Науменко
    Не менше ніж напад Путіна, для країни небезпечні ті, хто робив Україну неготовою до нього.

    Продовжують перебувати на посадах люди, які розгромили українську військову розвідку, про що самі розвідники буквально криком кричали лічені місяці тому.

    Але їх не чули.
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