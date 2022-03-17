У Росії закінчуються "Калібри" та "Іскандери". - Генштаб
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Російські війська використали майже весь комплект крилатих ракет морського базування "Калібр" та оперативно-тактичних ракетних комплексів "Іскандер".
Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться офіційному повідомленні Генштабу ЗСУ.
"У зв’язку з тим, що ворогом використано майже весь комплект крилатих ракет морського базування "Калібр" та оперативно-тактичних ракетних комплексів "Іскандер" у ході перших двадцяти діб операції, він продовжує нанесення ракетно-бомбових ударів по об’єктах інфраструктури та житлових кварталах великих міст з використанням озброєння невибіркової дії", - відзначається у поідомленні.