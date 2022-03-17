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У Росії закінчуються "Калібри" та "Іскандери". - Генштаб

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У Росії закінчуються "Калібри" та "Іскандери". - Генштаб
Російські війська використали майже весь комплект крилатих ракет морського базування "Калібр" та оперативно-тактичних ракетних комплексів "Іскандер".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться офіційному повідомленні Генштабу ЗСУ. 

"У зв’язку з тим, що ворогом використано майже весь комплект крилатих ракет морського базування "Калібр" та оперативно-тактичних ракетних комплексів "Іскандер" у ході перших двадцяти діб операції, він продовжує нанесення ракетно-бомбових ударів по об’єктах інфраструктури та житлових кварталах великих міст з використанням озброєння невибіркової дії", - відзначається у поідомленні. 

Читайте на "Цензор.НЕТ": Від початку війни РФ випустила понад 950 ракет по цілях в Україні, - Пентагон

Топ коментарі

  • Остап Покотило
    Чтобы у них закончилось все! И сама Параша закончилась бы как Империя зла!
  • chishichka kivi
    Ну нафіг, не розслабляємось, лучше тут пере бз дєть чим недо бз деть
  • Yaroslav Vinnitsa
    Когда китайцы с японцами начнут возвращать свои исторические территории, кацапы будут их встречать голой жопой.
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