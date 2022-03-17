Невідомий подзвонив главі Міноборони Великої Британії та назвався прем'єром України: Шмигаль заявив, що наступного разу потрібно попросити сказати слово "паляниця"
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Міністру оборони Великої Британії подзвонив невідомий та представився главою українського уряду Денисом Шмигалем.
Про це Воллес повідомив у Twitter, інформує Цензор.НЕТ.
"Сьогодні самозванець, який назвав себе прем'єр-міністром України, спробував поговорити зі мною. Він поставив кілька оманливих питань, і, коли розмова стала підозрілою, я перервав дзвінок", - розповів він.
Пізніше міністр додав, що жодна кількість російської дезінформації, спотворення і підступів не може відвернути увагу від порушення Росією прав людини та незаконного вторгнення в Україну.
Водночас прем'єр-міністр Денис Шмигаль відреагував: "Наступного разу, пане міністр, перед початком розмови попросіть сказати слово "паляниця". Попри будь-які спроби російської дезінформації, світ бачить, що правда за Україною".