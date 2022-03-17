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Від результатів російсько-української війни залежить, якою буде Європа та світ, - Залужний

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Від результатів російсько-української війни залежить, якою буде Європа та світ, - Залужний
Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний висловив своє бачення значення для Європи та цивілізованого світу результатів війни між Україною та РФ.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку у фейсбуці генерала.

"Ми захищаємо весь цивілізований світ. Це боротьба за свободу і справедливість, мир і майбутнє, невинних людей і нашу державність.

Від результатів російсько-української війни залежить, якою буде Європа - демократичною чи авторитарною, і те, яким буде світ - місцем, де діє сила права чи право сили", - написав Залужний.

"У відповідях на ці питання - ключ до розуміння нашої стійкості. Ми сильні, бо ми свідомі своєї ролі у світі", - додав головком ЗСУ.

Також дивіться: Українські артилеристи влаштували на Київщині "дорогу в пекло" командному пункту та пункту забезпечення 35-ї армії окупантів, - Залужний. ВIДЕО

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Топ коментарі

  • віктор федорович 31ee1569
    Чітко. По воєнному. Жодного зайвого слова і ніяких двозначних алегорій, як у деяких.
  • ptn hlo 428037f7
    Все приховане викривається. Ракети калібр і інші, а також керовані бомби мають західні компоненти. Є підозра, що саме Франція, Німеччина і Італія продавали їх до Московії до 2020 року, вже після подій 2014. Добре, що про це активно почали говорити європейські розслідувачі
  • Неоновая Вывеска
    Правильно. Поэтому нельзя сдаваться. И наплевать на все договорняки ЗЕшоблы
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