Італія готова відбудувати зруйнований російськими окупантами театр у Маріуполі

Італійський уряд готовий відбудувати зруйнований російськими окупантами драмтеатр у Маріуполі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це у твіттері написав міністр культури Даріо Франческіні в четвер після засідання кабінету міністрів.

"Кабінет міністрів схвалив мою пропозицію запропонувати Україні ресурси та засоби для його відновлення у найкоротші терміни. Театри всіх країн належать всьому людству", - написав Франческіні.

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