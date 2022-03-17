Італія готова відбудувати зруйнований російськими окупантами театр у Маріуполі
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Італійський уряд готовий відбудувати зруйнований російськими окупантами драмтеатр у Маріуполі.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це у твіттері написав міністр культури Даріо Франческіні в четвер після засідання кабінету міністрів.
"Кабінет міністрів схвалив мою пропозицію запропонувати Україні ресурси та засоби для його відновлення у найкоротші терміни. Театри всіх країн належать всьому людству", - написав Франческіні.