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Італія готова відбудувати зруйнований російськими окупантами театр у Маріуполі

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Італія готова відбудувати зруйнований російськими окупантами театр у Маріуполі
Італійський уряд готовий відбудувати зруйнований російськими окупантами драмтеатр у Маріуполі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це у твіттері написав міністр культури Даріо Франческіні в четвер після засідання кабінету міністрів.

"Кабінет міністрів схвалив мою пропозицію запропонувати Україні ресурси та засоби для його відновлення у найкоротші терміни. Театри всіх країн належать всьому людству", - написав Франческіні.

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Топ коментарі

  • jklpqrs
    сейчас нужны стингеры и джавелины. Строители нужны будут позже.
  • Nikolay Ivankov 071fa753
    О людях думать надо, а не о стенах.
  • Tim Poltava 8af2d204
    https://www.youtube.com/watch?v=DV0pDIVhTxc

    https://t.me/polkazov/4212

    Андрій Білецький:

    Моє звернення до маріупольців, захисників Маріуполя та до всього світу!

    Це місто 8 років було символом світлого українського Донбасу на противагу російському мордору.

    Сьогодні Маріуполь тримає оборону за межами людських можливостей.
    Місто потребує не мотивуючих картинок в соцмережах, а реальної допомоги.

    Маріуполю потрібна деблокада!
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