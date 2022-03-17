Найкраще, що російські окупанти можуть зробити - це піти із Запорізької АЕС, - Галущенко

Найкраще, що російські війська можуть зробити для забезпечення ядерної безпеки - це піти з українських ядерних об'єктів, зокрема із Запорізької атомної електростанції.

Про це заявив міністр енергетики Герман Галущенко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"Найкраще, що вони (російські війська. - Ред.) можуть зробити - це піти із ЗАЕС і просто не підходити до наших ядерних об'єктів", - наголосив він.

За словами Галущенка, Росія ще відповість за ті дії, що вона вчиняє на українських ядерних об'єктах, і за ядерний тероризм.

"Але вони мають піти з кожного ядерного об'єкта нашої держави", - підсумував він.

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