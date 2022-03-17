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Шольц просить не обзивати та не бити росіян: "Це війна Путіна, він відповідає"

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Шольц просить не обзивати та не бити росіян: "Це війна Путіна, він відповідає"
Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив про неприпустимість образ та нападів на росіян через вторгнення РФ до України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Еспресо.

"Абсолютно неприпустимо, коли у нас вихідців із Росії ображають, обзивають чи піддають фізичним нападам. Тому що це війна Путіна. Він один відповідає за це", - написав канцлер Німеччини у Twitter.

Шольц також зазначив, що Німеччина надасть допомогу біженцям з України.

Також читайте: Росія з кожним днем усе більше віддаляється від цивілізованого світу, - Шольц

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Топ коментарі

  • Планшет Студента
    Це вже світовий тренд, це не зупинити.
    Бий москалів!
  • Роман Шевченко 08ca72a5
    Это те, которые 70% поддерживают войну?
  • Мистер Икс 00711c20
    Для немца как правило быть дураком неестественно ,но Шольц это исключение из правил
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