Шольц просить не обзивати та не бити росіян: "Це війна Путіна, він відповідає"
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Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив про неприпустимість образ та нападів на росіян через вторгнення РФ до України.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Еспресо.
"Абсолютно неприпустимо, коли у нас вихідців із Росії ображають, обзивають чи піддають фізичним нападам. Тому що це війна Путіна. Він один відповідає за це", - написав канцлер Німеччини у Twitter.
Шольц також зазначив, що Німеччина надасть допомогу біженцям з України.