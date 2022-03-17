Шольц просить не обзивати та не бити росіян: "Це війна Путіна, він відповідає"

Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив про неприпустимість образ та нападів на росіян через вторгнення РФ до України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Еспресо.

"Абсолютно неприпустимо, коли у нас вихідців із Росії ображають, обзивають чи піддають фізичним нападам. Тому що це війна Путіна. Він один відповідає за це", - написав канцлер Німеччини у Twitter.

Шольц також зазначив, що Німеччина надасть допомогу біженцям з України.

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