У тих, хто завищує вартість оренди житла у Хмельницькому, вилучатимуть квартири, - мер Симчишин

Військова адміністрація має повноваження на вилучення житла у період воєнного стану. Тому у орендодавці, які завищують ціни на квартири, можуть вилучити житло.

Про це заявив мер Олександр Симчишин, інформує Цензор.НЕТ.

"На фоні позитиву, солідарності, єдності, неймовірного сімейного бойового духу є окремі, ті, хто паплюжить славне ім’я хмельничанин, хто виставляє нас у не зовсім хорошому світлі перед тими, кого ми приймаємо. Є чимало випадків, коли ми бачимо різкий стрибок на оренду квартири. Квартира, яка коштувала 5 тис. грн на місяць, чомусь стала коштувати 22 тис. грн. Хтось вирішив заробити на війні і на тому величезному попиті, на біженцях, які тікають з міст, які взяли на себе удар першими?" - розповів очільник міста.

"Розуміємо, що більшість цієї оренди не зовсім узаконена, але повірте, що ми знайдемо сили, аби не допустити спекуляції на тому, що є величезний попит. Ми скористаємось львівським досвідом і будемо опублікувати такі факти з адресами і прізвищами власників такого житла. Хай хмельничани знають "героїв", - додав Симчишин.

Мер Хмельницького заявив, що якщо буде бачити правдивість такої інформації, то звертатиметься до військового командування, до військової адміністрації, а вони мають на це повноваження, та вилучатимуть таке майно на користь держави. Воєнний стан, держава має право вилучати майно для потреб війська.

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