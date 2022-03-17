Серед російських загарбників на Херсонщині є поліція з окупованого Криму та Краснодарського краю, - Генштаб

У Херсонській області нині, крім підрозділів російських збройних сил, зафіксована присутність поліції з Краснодарського краю та тимчасово окупованого Криму.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Генштаб ЗСУ у Фейсбуці.

"Крім підрозділів російських збройних сил, у Херсонській області зафіксовано перебування співробітників поліції Краснодарського краю та тимчасово окупованого росіянами Криму. Оперативні групи ФСБ здійснюють каральні функції. Ворогом проводиться агітація щодо залучення місцевого населення до так званої "поліції", - зазначаєтся у повідомленні.

За наявною інформацією, у зв’язку з неможливістю якісного комплектування угруповання окупаційних військ, з 20 березня цього року на тимчасово окупованих територіях Донецької області розпочинається чергова хвиля мобілізації до лав 1-го армійського корпусу.

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