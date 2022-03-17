PayPal почав повноцінну роботу в Україні, - Федоров

Міжнародна електронна платіжна система PayPal офіційно почала працювати в Україні.

Про це у Telegram повідомив глава Мінцифри Михайло Федоров, інформує Цензор.НЕТ.

"PayPal в Україні! Тепер можна робити покупки в інтернеті, перераховувати кошти та виводити гроші на українські банківські карти. Підв'язуйте ваші картки Visa та Mastercard й користуйтеся вже зараз", - йдеться в повідомленні.

"Дякуємо команді, що так швидко відреагували на наше прохання та підтримуєте українців під час війни. Також, дуже дякую нашій команді, команді Нацбанку та IT-спільноті за допомогу", - підсумував Федоров.

Також читайте: Qualcomm зупинила продажі своїх продуктів російським компаніям, - Федоров