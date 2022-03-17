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PayPal почав повноцінну роботу в Україні, - Федоров

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PayPal почав повноцінну роботу в Україні, - Федоров
Міжнародна електронна платіжна система PayPal офіційно почала працювати в Україні.

Про це у Telegram повідомив глава Мінцифри Михайло Федоров, інформує Цензор.НЕТ.

"PayPal в Україні! Тепер можна робити покупки в інтернеті, перераховувати кошти та виводити гроші на українські банківські карти. Підв'язуйте ваші картки Visa та Mastercard й користуйтеся вже зараз", - йдеться в повідомленні.

"Дякуємо команді, що так швидко відреагували на наше прохання та підтримуєте українців під час війни. Також, дуже дякую нашій команді, команді Нацбанку та IT-спільноті за допомогу", - підсумував Федоров.

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Топ коментарі

  • Anastasiia Ka
    Приємна несподіванка
  • SS 640592fb
    Оце треба було не пускати поки всю краъну не росхерачать ?
  • Да-это-я
    4) город Баштанка, местный священник МП сдавал координаты оркам по скоплению техники и важным заводам города, держал в доме боеприпасы (я бы прентивно всех священников МП в районе боевых действий позакрывал бы в тюрьму). Многие улицы в Баштанке стерты. Не знаю почему это не показывают по новостям, как про Мариуполь.

    Або УПЦ, або на цвинтар!
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