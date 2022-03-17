PayPal почав повноцінну роботу в Україні, - Федоров
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Міжнародна електронна платіжна система PayPal офіційно почала працювати в Україні.
Про це у Telegram повідомив глава Мінцифри Михайло Федоров, інформує Цензор.НЕТ.
"PayPal в Україні! Тепер можна робити покупки в інтернеті, перераховувати кошти та виводити гроші на українські банківські карти. Підв'язуйте ваші картки Visa та Mastercard й користуйтеся вже зараз", - йдеться в повідомленні.
"Дякуємо команді, що так швидко відреагували на наше прохання та підтримуєте українців під час війни. Також, дуже дякую нашій команді, команді Нацбанку та IT-спільноті за допомогу", - підсумував Федоров.