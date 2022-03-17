Це війна Росії на знищення України, а Путін лише верхівка айсбергу, - посол Мельник відповів Шольцу
24 26663
Посол України в Німеччині Андрій Мельник заперечив канцлеру Німеччини в тому, що у війні винен виключно Путін, а не всі росіяни.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це він написав у твіттері.
"Це війна на знищення Росії проти України. Крапка. Ці росіяни - не інопланетяни. Вони - льотчики, які бомбардують українські міста, вбивають жінок та дітей. Саме мовчазне російське суспільство підтримує війну де-факто. Путін – це лише верхівка айсберга", - зазначив Андрій Мельник.