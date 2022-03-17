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Це війна Росії на знищення України, а Путін лише верхівка айсбергу, - посол Мельник відповів Шольцу

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Це війна Росії на знищення України, а Путін лише верхівка айсбергу, - посол Мельник відповів Шольцу
Посол України в Німеччині Андрій Мельник заперечив канцлеру Німеччини в тому, що у війні винен виключно Путін, а не всі росіяни.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він написав у твіттері. 

"Це війна на знищення Росії проти України. Крапка. Ці росіяни - не інопланетяни. Вони - льотчики, які бомбардують українські міста, вбивають жінок та дітей. Саме мовчазне російське суспільство підтримує війну де-факто. Путін – це лише верхівка айсберга", - зазначив Андрій Мельник.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Шольц закликав німців не ображати вихідців з РФ: "Це війна Путіна, він відповідає"

Топ коментарі

  • Володимир Бондаренко b25f7ff0
    100% пане Мельник. І додати нічого.
  • Serjio Artemchuk
    нацисти/рашисти, яка різниця
  • Ksenia VB
    Нічим вони не відрізняються.
    Можливо одиниці, а так все одне і теж.
    Ненависть до українців в кацапських генах закладена.
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