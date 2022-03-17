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Стефанчук - Шольцу: "Вважаєте, що тільки Путін нищить Україну? А війська РФ? Не обманюйте себе"

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Стефанчук - Шольцу: "Вважаєте, що тільки Путін нищить Україну? А війська РФ? Не обманюйте себе"
Глава Верховної Ради Руслан Стефанчук відповів канцлеру ФРН Олафу Шольцу на його слова про неприпустимість образ росіян через вторгнення РФ до України.

Про це спікер ВР повідомив у Facebook, інформує Цензор.НЕТ.

"Пане канцлер Олаф Шольц, Ви справді вважаєте, що один путін вбиває наших дітей, руйнує наші міста, нищить нашу країну? А росіяни ні до чого? Вони просто підтримують його політику? А російські військові ні до чого? Вони просто виконують його наказ?

Не обманюйте себе. Просто хочу нагадати, що під час Нюрнберзького процесу, нікому не вдалось отримати виправдовувальний вирок із аргументом "я просто виконував наказ", - підсумував він.

Раніше канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив про неприпустимість образ та нападів на росіян через вторгнення РФ до України.

Також читайте: Німеччина обіцяє Україні подальшу підтримку, але НАТО не втручатиметься у цю війну, - Шольц

Топ коментарі

  • Rino Onix
    Це війна на знищення Росії проти України. Крапка. Ці росіяни - не інопланетяни. Вони - льотчики, які бомбардують українські міста, вбивають жінок та дітей. Саме мовчазне російське суспільство підтримує війну де-факто. Путін - це лише верхівка айсберга.
  • bezmegh
    Шольц- знахабнілий Гандон. Кацапська,нацистська тварюка. Курвин виплодок!!!
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