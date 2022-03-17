Розраховуємо, що Китай вплине на Путіна для врегулювання ситуації в Україні, - Блінкен

У Вашингтоні сподіваються, що Китай вплине на РФ у зв'язку з подіями в Україні.

Про це заявив держсекретар США Ентоні Блінкен, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Ми віримо, що особливо у Китаю є обов'язок скористатися своїм впливом на президента Путіна та захистити міжнародні правила та принципи, на збереження яких Китай претендує", - сказав він.

Водночас Блінкен нагадав, що події в Україні стануть однією з тем запланованої на п'ятницю телефонної розмови президента США Джо Байдена та голови КНР Сі Цзіньпіна.

"Президент Байден говоритиме з головою КНР Сі Цзіньпіном завтра і дасть ясно зрозуміти, що Китай понесе відповідальність за будь-які дії на підтримку російської агресії, і ми не вагатимемося з тим, щоб змусити платити за рахунками", - наголосив Блінкен.

Пізніше представник Білого дому Джен Псакі заявила, що розмова Байдена та Сі Цзіньпіна дозволить прояснити ставлення Китаю до ситуації в Україні.

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