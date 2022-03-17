Новини • Агресія Росії проти України, Війна

Від рук російських загарбників загинув артист балету Національної опери України Артем Дацишин

16 3854
Від рук російських загарбників загинув артист балету Національної опери України Артем Дацишин
У віці 43 років від дій російських загарбників загинув артист українського балету, лауреат міжнародних конкурсів Артем Дацишин.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомила у фейсбуці співробітниця Національної опери України Тетяна Боровик.

Вона написала, що артист українського балету Артем Дацишин потрапив під обстріл російських окупантів 26 лютого і був важко поранений. Він помер у київській лікарні. Також вона повідомила, що Артема Дацишина буде кремовано у п’ятницю, 18 березня, на Байковому цвинтарі.

Артист Національної опери України Артем Дацишин був лауреатом міжнародних конкурсів Сержа Лифаря у 1996 році та Рудольфа Нурієва у 1998 році. Він виконував партії Зигфріда у Лебединому озері, Принца у Лускунчику, Дезіре у Сплячій красуні, Альберта у Жизелі, Жана де Брієна у Раймонді, Золотого раба у Шехерезаді та інші.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Окупанти розстріляли волонтера в інвалідному візку на Луганщині. ФОТО

ТОП-новини

всі новини