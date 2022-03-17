Від рук російських загарбників загинув артист балету Національної опери України Артем Дацишин

У віці 43 років від дій російських загарбників загинув артист українського балету, лауреат міжнародних конкурсів Артем Дацишин.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомила у фейсбуці співробітниця Національної опери України Тетяна Боровик.

Вона написала, що артист українського балету Артем Дацишин потрапив під обстріл російських окупантів 26 лютого і був важко поранений. Він помер у київській лікарні. Також вона повідомила, що Артема Дацишина буде кремовано у п’ятницю, 18 березня, на Байковому цвинтарі.

Артист Національної опери України Артем Дацишин був лауреатом міжнародних конкурсів Сержа Лифаря у 1996 році та Рудольфа Нурієва у 1998 році. Він виконував партії Зигфріда у Лебединому озері, Принца у Лускунчику, Дезіре у Сплячій красуні, Альберта у Жизелі, Жана де Брієна у Раймонді, Золотого раба у Шехерезаді та інші.

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