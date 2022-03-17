"Путін не хоче миру", - прем’єр-міністр Італії Драгі

Президент Росії Володимир Путін насправді не хоче миру і для припинення війни в Україні можуть знадобитися додаткові санкції.

Про це заявив прем'єр-міністр Італії Маріо Драгі, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду".

"Сьогодні ми всі шукаємо миру, але, на жаль, президент Путін не хоче миру", - сказав Драгі.

За його словами, введені проти Росії санкції позначаються і на самій Італії, але уряд готовий до їхнього посилення.

"Ця ситуація призвела до перебоїв у постачанні багатьох речей, бензину, дизельного палива, електроенергії, газу, продуктів харчування. Але уряд переконаний, що ці санкції правильні і можуть бути посилені в майбутньому, якщо цього вимагатиме розвиток війни, він готовий і працює, щоб допомогти підприємствам та сім'ям", - додав Драгі.

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