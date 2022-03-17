Обговорили підтримку народу України в оборонній сфері, - Зеленський провів переговори з Макроном
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Президент України Володимир Зеленський провів перемовини з президентом Франції Емманюелем Макроном.
Як інформує Цензор.НЕТ про це йдеться у президентському твіттері.
"Продовжив діалог з Президентом Франції Емануелем Макроном. Обговорили підтримку народу України у боротьбі проти російської агресії, зокрема в оборонній сфері. Окрема увага – продовженню мирного діалогу. Маємо посилювати антивоєнну коаліцію", - говориться у повідомленні.