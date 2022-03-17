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Обговорили підтримку народу України в оборонній сфері, - Зеленський провів переговори з Макроном

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Обговорили підтримку народу України в оборонній сфері, - Зеленський провів переговори з Макроном
Президент України Володимир Зеленський провів перемовини з президентом Франції Емманюелем Макроном.

Як інформує Цензор.НЕТ про це йдеться у президентському твіттері.

"Продовжив діалог з Президентом Франції Емануелем Макроном. Обговорили підтримку народу України у боротьбі проти російської агресії, зокрема в оборонній сфері. Окрема увага – продовженню мирного діалогу. Маємо посилювати антивоєнну коаліцію", - говориться у повідомленні. 

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Топ коментарі

  • ПравдаЛюбка
    .
  • Вася Шевченко f77d76ba
  • Перехватчик
    Роман Донік


    @donikroman

    ·
    16 мар.



    Ще знайшли трошки окупантів які йшли відрізати та оточувати Харків. Потерпали від холоду. Ми ж не звірі. Зігріли гостинністю. Довіряйте й допомагайте ЗСУ

    https://twitter.com/i/status/1504077717750308867
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