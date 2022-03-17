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Джонсон у Лондоні зустрівся з українськими нардепами: "Варварське вторгнення Путіна в Україну є явним порушенням демократії"

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Джонсон у Лондоні зустрівся з українськими нардепами: "Варварське вторгнення Путіна в Україну є явним порушенням демократії"
Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон зустрівся з українськими парламентарками.

Про це глава британського уряду повідомив у Twitter, інформує Цензор.НЕТ.

"Радий був зустрітися з українськими депутатами Лесею Василенко, Оленою Шкрум, Марією Мезенцевою та Оленою Хоменко сьогодні на Даунінг-стріт. Варварське вторгнення Путіна в Україну є явним порушенням демократії, яку кожна з них представляє. Свобода та незалежність України мають бути відновлені", - йдеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Путін не розумів, з чим він зіткнеться, коли введе свої війська в Україну, - Джонсон

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Топ коментарі

  • Вася Шевченко f77d76ba
  • Don Bessam dc0e2bc1
    лохматый самый адекватный блондин...
  • Sophia-Maria Duglass
    Лесею Василенко, Оленою Шкрум, Марією Мезенцевою та Оленою Хоменко с Джерело: https://censor.net/ua/n3326251

    а как они туда попали ?
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