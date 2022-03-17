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В Міноборони назвали логістичні проблеми окупантів

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В Міноборони назвали логістичні проблеми окупантів
У ворога складності з провіантом, дозаправленням техніки й у більшості місць дислокації знищена логістика.

Про це заявила заступниця міністра оборони Ганна Маляр в ефірі інформаційного телемарафону, передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

За її словами, кількість активних боїв і наступальна активність ворога знизилися. Крім того, повідомила Маляр, у більшості місць дислокації ворога логістика знищена.

Вона додала, що тут дві причини: перша - ворог розраховував на дуже швидкий бліцкриг і не був готовий, що війна триватиме більше ніж 10 днів, а друга - Збройні сили України знищили навіть те, що в них було для поповнення своїх запасів.

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"Тому хочуть поповнити особовий склад і матеріальне забезпечення. Вони намагаються закріпитися на тих територіях, які вони тимчасово займають і намагаються впливати на місцеве населення, але українці дуже потужно чинять опір, і їм це не вдається", - наголосила Маляр.

Вона нагадала, що окупанти у тих регіонах, де тимчасово зайняли території, викрадають представників місцевої влади, щоб схилити до співпраці. За її словами, сьогодні вже не повториться ситуація, яка була в 2014 році, коли багато представників місцевої влади, правоохоронних структур і 70% збройних сил у Криму перейшли на бік ворога.

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"Зараз такої картини вже немає. Але все-таки можуть знайтися люди, інтегровані сюди, які весь цей час були "сплячими агентами" або чекали, що ворог сюди прийде, і вони можуть зараз себе проявити. Вони будуть в абсолютній меншості", - заявила Маляр.

Топ коментарі

  • olele
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  • Вася Шевченко f77d76ba
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    @SergejTalk

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    13 мар.



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