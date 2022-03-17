Nestle відмовилась йти з ринку РФ, але ще не пізно передумати, - Кулеба

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба закликав компанію Nestle припинити підприємницьку діяльність в Росії.

Про це глава МЗС повідомив у Twitter, інформує Цензор.НЕТ.

"Відмовившись припинити підприємницьку діяльність у Росії, Nestle дозволяє Росії продовжувати агресивну війну у Європі. Довгострокові збитки репутації компанії пропорційні масштабам військових злочинів Росії в Україні (величезним). Ще не пізно передумати, Nestle", - йдеться в повідомленні.

Також читайте: Nestle відмовляється йти з ринку РФ