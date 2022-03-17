Nestle відмовилась йти з ринку РФ, але ще не пізно передумати, - Кулеба
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Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба закликав компанію Nestle припинити підприємницьку діяльність в Росії.
Про це глава МЗС повідомив у Twitter, інформує Цензор.НЕТ.
"Відмовившись припинити підприємницьку діяльність у Росії, Nestle дозволяє Росії продовжувати агресивну війну у Європі. Довгострокові збитки репутації компанії пропорційні масштабам військових злочинів Росії в Україні (величезним). Ще не пізно передумати, Nestle", - йдеться в повідомленні.