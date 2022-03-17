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З України виїхали понад 3,1 мільйона осіб, - Радбез ООН

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З України виїхали понад 3,1 мільйона осіб, - Радбез ООН
Від початку широкомасштабного російського вторгнення з України виїхали понад 3,1 млн осіб, 90% з яких становлять жінки й діти.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланям на Укрінформ, про це повідомив на засіданні Ради Безпеки ООН заступник Верховного комісара у справах біженців Рауф Мазу.

"Кількість біженців зростає в геометричній прогресії... Сьогодні за швидкістю зростання кількості біженців це найбільша криза від часів Другої світової війни", - сказав він.

Найбільше біженців, зазначив Мазу, прийняла Польща, близько 490 тис. людей - Румунія, 350 тис. - Молдова, 280 тис. – Угорщина, 228 тис. - Словаччина.

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За словами представника ООН, щонайменше 2 млн осіб перемістилися в межах України, загалом близько 13 млн постраждали внаслідок воєнних дій.

Він зазначив, що структури ООН передбачають виділити на гуманітарні потреби всередині України 1,1 млрд дол. та 550,6 млн дол. - на підтримку біженців.

При цьому на сьогодні близько двох третин коштів зібрано за рахунок приватного сектора та донорів, додав Мазу.

У четвер США та Велика Британія скликали термінове засідання Ради Безпеки ООН для обговорення ситуації в Україні.

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Топ коментарі

  • PREDATOR PREDATOR
    Зараз там легко молодим бути.Поляки чи інші тільки за. Дівчат наших там *******.А підлітки зможуть там навчатися і жити.ЄС їх не вижене,їм потрібні чистокровні європейці,а не дикуни мігранти.Молоді швидко навчаються.А тут вони не зможуть точно заробити.В розвалених містах жити не будуть.Ми ще масштаби всього не сприймаємо.Відбудовувати потрібно буде років 20-30.Якщо звісно нам нададуть сотні мільярдів доларів.Щось я сумніваюся за сотні мільярдів.Десятки так,але за сотні,великі сумніви.І це не зрада.
  • PREDATOR PREDATOR
    І це ще тільки три тижні війни. Виїжджають і молоді жінки без дітей. Це важливо. Вони в Україну навряд чи повернуться.
  • Виктор Дийнега
    Это значит что 43 миллиона украинцев будут люто уничтожать русню - только оружия дайте.
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