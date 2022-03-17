Низка українських ЗМІ зазнали хакерської атаки з РФ, персональні дані не постраждали, - СБУ

Сьогодні низка онлайн-ресурсів українських ЗМІ зазнали хакерської атаки з Російської Федерації. Зокрема, на них було розміщено заборонену в Україні символіку, яку використовують окупанти.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

СБУ спільно з профільними органами (НКЦК при РНБО, Держспецзв'язком, Кіберполіцією) провели ретельну перевірку цього факту.

"Наразі загрозу ліквідовано, всі ресурси відновили свою роботу.



Зауважимо, що в результаті атаки не постраждали жодні персональні дані чи інформація, яка містилася на ресурсах. Вже ідентифіковано мережі та сервери, які зловмисники використовували для атаки. Їхні дії будуть кваліфіковані згідно з чинним законодавством, зокрема, в контексті підтримки країни, котра вчиняє злочини проти людства та людяності.



Докази, зібрані під час розслідування, будуть використані для притягнення винних до відповідальності", - зазначили в СБУ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Після зламу на сайті МНС Росії з'явилось повідомлення про 13 тис. загиблих військових РФ