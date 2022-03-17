Через агресію Росії загинули 19 рятувальників, - ДСНС

19 українських рятувальників загинули внаслідок дій російських військ, повідомили 17 березня у Державній службі з надзвичайних ситуацій.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні ДСНС у фейсбуці.

"Ми рятуємо, а нас вбивають! 19 рятувальників загинули від рук російських окупантів", – відзначається у інформації.

Зокрема, один співробітник ДСНС загинув, ще один був поранений сьогодні вдень внаслідок артилерійського обстрілу під час гасіння пожежі на території ринку в Харкові.

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