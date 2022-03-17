Я не вірю в діалог з РФ, нам потрібно більше зброї, - Данілов

Користь від переговорів з Росією щодо завершення війни проти України є сумнівною, адже РФ не дотримується обіцянок. Тому Україні потрібна зброя, щоб захистити себе.

Про це заявив секретар РНБО Олексій Данілов, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ТСН.

"Те, що стосується діалогу з Російською Федерацією, - я в це не вірю. Я взагалі вважаю, що це нісенітниця - вести діалог з людьми, які прийшли нас вбивати. Була дуже чудова киянка, яка стала прем'єр-міністеркою Ізраїлю, яка казала, що з людьми, які прийшли вас вбивати, ви ніколи не домовитеся. На сьогоднішній день тривають перемовини, які проводить Офіс Президента на чолі з Андрієм Борисовичем Єрмаком. Вони мають спробу зробити так, щоб гумконвої працювали. І ми бачимо, останні дні ця ситуація хоч зрушилася з мертвої точки. Не скрізь, але тим не менше", - сказав Данілов.

Чиновник вважає, що Україні в боротьбі проти РФ потрібно покладатися лише на свої сили. Водночас потрібна допомога з постачанням зброї.

"Ми маємо покладатися перш за все на себе. Але нам треба допомога саме зброєю. Саме цим займається наша дипломатія, наш президент 24 години на добу, він спілкується з усіма лідерами світу, які надають нам допомогу. Та навала, та сарана, яка на нашу Україну з усіх боків, дуже-дуже велика. І я чітко усвідомлюю, що для того, щоб її виборювати, нам треба якомога більше і дронів, і куль, і снарядів, і ПЗРК, і інших засобів. Це постачається. Але ми маємо на увазі, що ми ведемо війну. Виходять зі строю дрони, їх збивають. Виходять зі строю БТР, їх так само палять, набагато менше, ніж палимо ми, але тим не менш така ситуація є на фронті", - зазначив Данілов.

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Секретар РНБО наголосив, що "максимальна допомога нам вкрай необхідна, щоб могли захистити не тільки себе, ми захищаємо всю Європу, ми захищаємо цивілізований світ. Ми до цього готові, ми готові цю сарану знищити для того, щоби вже поставити крапку в існуванні цієї псевдоімперії, яка є абсолютно штучним утворенням. Я про це неодноразово говорив, що ми будемо жити в часи, коли Російська Федерація просто розвалиться на частини. Треба ще трохи почекати і цей процес почнеться".