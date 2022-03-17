Зеленського і народ України висунули на Нобелівську премію миру

Це​ – ініціатива групи чинних та колишніх політиків країн Європи. Вони вже написали лист комітету Нобелівської премії.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє 24 канал.

Відповідну пропозицію вони сформулювали у листі до комітету Нобелівської премії ще 11 березня. Втім, аби прийняти її, потрібно буде переглянути процедуру номінації.

Офіційно кандидатури на Нобелівську премію миру, як і зазвичай, можна було подавати до 1 лютого. Втім, європейські політики просять повторно відкрити цю процедуру – до 31 березня. "Ми розуміємо, що це порушення процедури, але віримо, що воно виправдане через поточну безпрецедентну ситуацію", – наголосили у листі.

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Підписанти цього листа наголосили, що відважний народ України бореться за збереження демократії та самоврядування. "Сміливі українські чоловіки та жінки борються за збереження демократії та самоврядування. Від непокірного демократично обраного президента України Володимира Зеленського до людини, котра зі сльозами на очах прощається зі своєю сім'єю, щоб боротися за свою країну. Весь народ України піднявся на спротив силам авторитаризму. Наші слова співчуття і підтримки навряд чи можуть віддати належне жертвам, які вони приносять в ім'я принципів прав людини і світу", - сказано в листі.

"Ми віримо, що зараз саме час показати українцям, що світ на їхньому боці", – написано у зверненні.

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