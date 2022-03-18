Данілов: Україна має бути в альянсі з НАТО або з ядерними державами

Після закінчення розв’язаної Росією війни Україні слід приєднатися до НАТО або до країн, які мають ядерну зброю.

Про це секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов сказав під час телемарафону, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Я прихильник того, щоб у нас був альянс або з НАТО, або з країнами, які на сьогодні мають ядерну зброю. Бо ядерна зброя - це є той запобіжник, на який можна розраховувати. Ми свого часу, у 1994 році, за безцінь віддали нашу ядерну зброю та мали розуміння, що нас за це мають захищати. Нам за це у разі необхідності мали надати гарантії безпеки, але ми бачимо, що країна, яка підписала все це, у 2014 році це порушила і за це, на превеликий жаль, не понесла відповідальності", - сказав Данілов.

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Стосовно діалогу з РФ він заявив, що ця країна ніколи не виконувала своїх обіцянок.

"Те, що стосується діалогу із Російською Федерацією, я в це не вірю. Взагалі, вважаю, це нісенітниця - вести діалог з людьми, які прийшли нас убивати", - заявив секретар РНБО.

За його словами, нині з рф веде переговори група, яка намагається домовитися про те, щоб у міста, які потерпають від російської агресії найбільше, був доправлений гуманітарний вантаж.

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"Є рішення Суду ООН, яке російська федерація... виконувати не збирається. У мене є питання: а що тоді у Раді Безпеки ООН робить рф? Може, вже прийшов час звідти її прибрати, якщо вона не хоче виконувати ті норми і правила, які існують у сучасному цивілізованому світі?" - наголосив Данілов.

Він також звернув увагу на те, що деякі світові бренди попри загальне бойкотування рф продовжують вести економічну діяльність на території країни-агресора. "Деякі французькі компанії лишаються на російському ринку і продовжують заробляти там гроші. Це неприпустимі речі... За ці гроші, які там французи зароблять та сплачують податки до російського бюджету, рашисти купують кулі, озброєння та убивають мирних людей, дітей, жінок, літніх людей", - заявив секретар РНБО.

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