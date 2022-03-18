Українців, які живуть у Москві, викликають у поліцію і перевіряють у них телефони

Громадян України, які живуть у Москві, викликають у поліцію на опитування і оглядають їхні мобільні телефони.

Як інформує Цензор.НЕТ, про два такі випадки стало відомо правозахисному проєкту "ОВД-Инфо".

У першому випадку йдеться про студента МФТІ, який збирався виїхати з Москви автобусом до Риги. За його словами, у нього й інших громадян України поліцейські перевірили паспорти, після чого частину людей відвезли до відділку. Там їх сфотографували, зняли відбитки пальців і перевірили телефони – зокрема, щодо відвідування опозиційних пабліків і наявності у фотогалереї "націоналістичної символіки".

Самого студента залишили у відділі поліції на ніч, склавши на нього протокол про нецензурну лайку в громадському місці.

Ще одна громадянка України, яка працює в Москві у сфері обслуговування, розповіла, що її та її знайому викликали до поліції на опитування, під час якого також оглянули їхні телефони. Дівчина розповіла, що на цей момент у відділку було ще кілька громадян України.

Російська служба Радіо Свобода також пише, що їй відомо про три подібні випадки, що сталися з українцями, які живуть у Москві.

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